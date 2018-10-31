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Германия призналась в неисправности почти всей новой военной техники

31 Октября 2018 в 16:03
Германия призналась в неисправности почти всей новой военной техники

Лишь треть военной техники Германии, поступившей в эксплуатацию в 2017 году, исправна. В этом признался статс-секретарь Минобороны страны Петер Таубер, пишет немецкая газета Stuttgarter Nachrichten. По словам Таубера, необходимо увеличить показатель боепригодности до 70 процентов.

Самые большие проблемы, по данным статс-секретаря немецкого военного ведомства, имеются с боевой машиной пехоты «Пума» — из 71 поступившей в эксплуатацию к бою готовы лишь 27. Кроме того, в Минобороны недовольны военно-транспортными самолетами Airbus A400M — из восьми пригодны четыре. А из четырех истребителей «Еврофайтер» технически исправен лишь один, пишет «Газета.ру».

Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН назвал страны, где США разместят ракеты после выхода из ДРСМД.


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