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Германия отложила отсрочку политики воссоединения семей мигрантов

1 Февраля 2018 в 23:26
Германия отложила отсрочку политики воссоединения семей мигрантов

Бундестаг Германии решил отложить отсрочку политики воссоединения семей мигрантов до 31 июля.

Возглавляемый федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии проводят официальные переговоры по формированию кабинета министров, и проблема семей мигрантов является ключевой темой на повестке дня, сообщает «Синьхуа».

С начала 2015 по середину 2017 года МИД ФРГ выдал около 102 тысяч «семейных» виз для сирийцев и иракцев.

Соискатели убежища в Германии могут «вызвать» мужа или жену, а также малолетних детей. Помимо этого, несовершеннолетние беженцы, получившие соответствующий статус, имеют право перевезти своих родителей. При этом власти страны на 2 года, до марта 2018 года, ограничили воссоедние семей для определенной группы беженцев, которые защищены от депортации. При этом не исключено, что этот запрет сохранится и после указанной даты.

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