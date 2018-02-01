Германия отложила отсрочку политики воссоединения семей мигрантов

Бундестаг Германии решил отложить отсрочку политики воссоединения семей мигрантов до 31 июля.

Возглавляемый федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии проводят официальные переговоры по формированию кабинета министров, и проблема семей мигрантов является ключевой темой на повестке дня, сообщает «Синьхуа».

С начала 2015 по середину 2017 года МИД ФРГ выдал около 102 тысяч «семейных» виз для сирийцев и иракцев.

Соискатели убежища в Германии могут «вызвать» мужа или жену, а также малолетних детей. Помимо этого, несовершеннолетние беженцы, получившие соответствующий статус, имеют право перевезти своих родителей. При этом власти страны на 2 года, до марта 2018 года, ограничили воссоедние семей для определенной группы беженцев, которые защищены от депортации. При этом не исключено, что этот запрет сохранится и после указанной даты.