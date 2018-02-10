Генштаб Украины открестился от планов напасть на Россию

У Вооруженных сил Украины нет задач за пределами страны, нападать на Россию ВСУ не собираются. Такое заявление сделал глава Генштаба Украины генерал Виктор Муженко.

В сообщении на сайте украинского Минобороны отмечается, что ВСУ не собираются форсировать Волгу, а собираются идти по своей земле. Все остальные новости на этот счет Муженко назвал спекуляциями и фейком.

Оправдываться украинскому Генштабу пришлось в связи с учениями, в рамках которых боевые подразделения перебрасываются на расстояние до тысячи километров. В Генштабе подчеркнули, что учения проводятся для повышения мобильности подразделений, которое является одним из ключевых моментов военной реформы.