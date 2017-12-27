Генштаб РФ заявил о подготовке террористов на базе США в Сирии

В Генштабе ВС РФ заявили о подготовке террористов на военной базе США в Сирии, пишет РЕН ТВ. Об этом сообщил глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, информация об этом подтверждается данными космической разведки. База США находится в сирийском Эт-Танфе на территории в 55 километрах на границе Сирии, Иордании и Ирака, отмечают «Известия».

Также генерал заявил, что остатки группы боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), которые необходимо уничтожить, находятся в зонах деэскалации.

Отмечается, что в Пентагоне не могут объяснить происхождение базы в этом регионе.