Генсека ОДКБ обвинили в Армении в конституционном перевороте

Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова обвиняют в свержении конституционного порядка в Армении в 2008 году после выборов президента. Об этом сообщили в Специальной следственной службе республики. В суд уже подано ходатайство об аресте Хачатурова, передаёт ТАСС.

При этом в секретариате ОДКБ пока не могут ничего сказать по существу этих обвинений. Как заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, в июле Юрий Хачатуров уехал в Ереван, где должен был дать показания в качестве свидетеля по майским событиям 2008 года. Ранее в Армении было предъявлено обвинение в свержении конституционного порядка бывшему президенту республики Роберту Кочаряну.

Массовые протесты в Армении начались после выборов президента 19 февраля 2008 года, после победы Сержа Саргсяна. Выступления организовали сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Во время столкновений с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских.