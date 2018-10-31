Среда
31 октября
USD 65.77
EUR 74.79
Горячие новости

Генсек ООН выбрал нового спецпосланника по Сирии

31 Октября 2018 в 07:51
Генсек ООН выбрал нового спецпосланника по Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что пост специального посланника по Сирии займет норвежский дипломат Гейр Педерсен. Об этом генеральный секретарь сообщил в среду, 31 октября. Как сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, россия не возражает против назначенной кандидатуры, пишет РЕН ТВ. Известно, что назначение нового спецпосланника было согласовано с правительством Сирии.

Напомним, Педерсен сменит на посту спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру, который покинет пост в конце ноября.

Гейр Педерсен занимал пост постоянного предситавителя Норвегии в ООН с 2012 по 2017 года. Также он работал на должности специального представителя ООН в Ливане в 2005-2008 годах.

Ранее, спецпредставитель президента и посол России в Беларуссии Михаил Бабич в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что Москва будет расценивать нападение на Белоруссию как агрессию в отношении России. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН рассказал, о каких последствиях нападения на Белоруссию говорил Бабич.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.