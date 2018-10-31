Генсек ООН выбрал нового спецпосланника по Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что пост специального посланника по Сирии займет норвежский дипломат Гейр Педерсен. Об этом генеральный секретарь сообщил в среду, 31 октября. Как сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, россия не возражает против назначенной кандидатуры, пишет РЕН ТВ. Известно, что назначение нового спецпосланника было согласовано с правительством Сирии.

Напомним, Педерсен сменит на посту спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру, который покинет пост в конце ноября.

Гейр Педерсен занимал пост постоянного предситавителя Норвегии в ООН с 2012 по 2017 года. Также он работал на должности специального представителя ООН в Ливане в 2005-2008 годах.