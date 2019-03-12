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Генсек ОБСЕ поддержал идею миротворческой миссии ООН в Донбассе

12 Марта 2019 в 00:57
Генсек ОБСЕ поддержал идею миротворческой миссии ООН в Донбассе

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что он поддерживает идею развернуть в Донбассе миротворческую миссию ООН.

По его мнению, операция «голубых касок» будет содействовать реализации Минских соглашений, передает «Синьхуа».

В сентябре 2017 года Владимир Путин выступил за введение в Донбасс миротворцев ООН для патрулирования линии соприкосновения и охраны сотрудников СММ ОБСЕ. Официальный Киев выразил несогласие с таким форматом миссии.

Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в Минске представителями Украины, России, непризнанных Донецкой и Луганской независимых республик и ОБСЕ. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений — документ, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четвёрки» и подписанный контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, с целью деэскалации вооружённого конфликта на востоке Украины.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины, в Крыму и по вопросам исполнения Минских соглашений.


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