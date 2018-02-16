Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении договора о РСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости. По словам Столтенберга, Россия нарушает договор, потом что разрабатывает и тестирует ракеты средней дальности наземного базирования.

Речь идет о крылатой ракете 9М729, которая поступает на вооружение российской армии. Ранее МИД РФ заявил, что эта ракета отвечают всем требованиям договора: она не разрабатывалась и не испытывалась на запрещенную по договору дальность, а США спекулируют на этой теме, не приводя никаких доказательств. Как подчеркнули на Смоленской площади, Россия строго соблюдает обязательства по всем международным договоренностям.