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Генпрокурор Украины объявил о своей отставке

6 Ноября 2018 в 14:14
Генпрокурор Украины объявил о своей отставке

Юрий Луценко объявил об отставке с должности генерального прокурора Украины. Об этом он сообщил во время выступления в Верховной раде по делу об убийстве сотрудницы Херсонского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк, пишет «Интерфакс».

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке», — заявил Луценко.

Накануне с требованием отставки Луценко выступили украинские правозащитники. Участники украинской неполитической правозащитной организации Коалиция в защиту гражданского общества заявили, что генпрокурор Украины и глава МВД страны Арсен Аваков «саботировали реформу правоохранительных органов».

Напомним, о смерти Екатерины Гандзюк стало известно 4 ноября. Летом неизвестный облил сотрудницу Херсонского горсовета концентрированной серной кислотой. Ее с ожогами доставили в больницу, а полиция завела уголовное дело по статье «Тяжкое причинение вреда здоровью», которое после переквалифицировали в «Покушение на убийство».

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