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Генпрокурор Казахстана взял на особый контроль дело по факту гибели Дениса Тена

19 Июля 2018 в 18:23
Генпрокурор Казахстана взял на особый контроль дело по факту гибели Дениса Тена

По факту гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена возбуждено уголовное дело. Расследованием займутся наиболее опытные сотрудники министерства внутренних дел РК. Дело уже взято на особый контроль генерального прокурора Казахстана Кайрата Кожамжарова. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного органа, сообщает «Р-спорт».

Напомним, Денис Тен скончался 19 июля в больнице Алма-Аты. Ранее он получил ножевое ранение, после чего и был доставлен в медицинское учреждение. На него напали двое неизвестных, которые попытались украсть зеркала с его автомобиля.

В свою очередь, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал Тена отличным спортсменом и великим представителем своего вида спорта, сообщает RT.

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