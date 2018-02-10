Генпрокурор Чайка прилетит в Дагестан

Генеральный прокурор России Юрий Чайка прилетит сегодня в Республику Дагестан с рабочей поездкой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.



У Генпрокурора запланирована встреча с с врио главы региона Владимиром Васильевым, а также представление коллективу республиканского ведомства нового прокурора Дагестана Дениса Попова.



На этой неделе в Дагестане началась масштабная антикоррупционная кампания.