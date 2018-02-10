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Генпрокурор Чайка прилетит в Дагестан

10 Февраля 2018 в 00:43
Генпрокурор Чайка прилетит в Дагестан

Генеральный прокурор России Юрий Чайка прилетит сегодня в Республику Дагестан с рабочей поездкой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

У Генпрокурора запланирована встреча с с врио главы региона Владимиром Васильевым, а также представление коллективу республиканского ведомства нового прокурора Дагестана Дениса Попова.

На этой неделе в Дагестане началась масштабная антикоррупционная кампания.

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