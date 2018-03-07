Генпрокуратуру просят проверить незаконное размещение микрофинансовых организаций

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направил в Генеральную прокуратуру РФ информацию о выявленных в ходе мониторинга нарушениях законодательства по размещению микрофинансовых организаций (МФО) на территории объектов нестационарной торговли.

«В 9 регионах было выявлено 43 объекта нестационарной торговли, на территории которых располагаются офисы микрофинансовых или микрокредитных организаций», – подчеркнула координатор федерального партийного проекта «Народный контроль», депутат Государственной Думы Анна Кувычко.

Она сообщила, что данные по проведенным мониторингам были систематизированы и переданы в Генеральную Прокуратуру РФ для рассмотрения.

По словам Кувычко, внимание к теме размещения МФО было обращено из-за того, что объекты нестационарной торговли, как правило, располагаются на самых «проходных» местах. «В связи с этим граждане под влиянием минутного порыва могут брать эти высокорисковые кредиты с крайне высокими процентными ставками, зачастую даже не разобравшись во всех условиях договора микрозайма, и не могут их своевременно погасить», – сообщила Кувычко.

На территории объектов нестационарной торговли имеют право располагаться организации, осуществляющие исключительно торговую деятельность.

Микрофинансирование — вид деятельности, связанный с оказанием финансовых услуг, как правило, начинающим субъектам малого предпринимательства, предполагающий более свободный доступ малых предприятий к источникам финансирования.

Микрокредитование — один из основных видов микрофинансирования, заключающийся в выдаче небольших кредитов людям, которые не имеют доступа к традиционному банкингу в силу разных причин.

Стоимость микрокредитов обычно в разы превышает ставки по обычным банковским займам.

С начала 1990-х годов этот вид деятельности распространился, а термин стал популярным после выдвижения благовидной гипотезы о том, что микрокредиты позволяют очень бедным людям стать микропредпринимателями и тем самым добиться финансовой независимости и устойчивости. Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций даже объявила 2005 год Международным годом микрокредитования, а создатель Grameen Bank Мухаммад Юнус получил Нобелевскую премию мира в 2006 году. Однако не все эксперты убеждены в справедливости подобной теории, утверждая, что не могут найти её подтверждения в своих исследованиях.

В России, микрокредитование регламентируется под названием микрофинансовая деятельность — деятельность юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии с российским законодательством, по предоставлению микрозаймов (микрофинансированию).

В законодательстве есть следующие определения:

Микрофинансовая организация — юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой организации, учреждения (за исключением бюджетного учреждения), некоммерческого партнёрства, хозяйственного общества или товарищества, осуществляющее микрофинансовую деятельность и внесённое в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Микрозаём — заём, предоставляемый займодавцем заёмщику на условиях, предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей один миллион рублей.