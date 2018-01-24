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Генпрокуратура просит 10 лет строгого режима для Никиты Белых

24 Января 2018 в 17:46
Генпрокуратура просит 10 лет строгого режима для Никиты Белых

Прокуратура попросила приговорить экс-главу Кировской области Никиту Белых к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также прокуратура попросила выписать ему штраф в размере 100 миллионов рублей. Ролик, в котором озвучена позиция Генеральной прокуратуры по делу экс-губернатора, опубликован на официальном YouTube-канале видеоподкастов надзорного органа.

Напомним, Никиту Белых задержали в 2016 году в одном из столичных ресторанов при получении взятки. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении его полномочий на посту губернатора из-за утраты доверия. В то же время сам Белых вину не признаёт.

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