Генпрокуратура получит право искать зарубежные счета российских чиновников

Ura.ru напоминает, что сейчас депутатам, сенаторам, высокопоставленным чиновникам и госслужащим запрещено открывать и иметь счета, а также хранить наличные денежные средства и ценности в зарубежных банках. Также этим категориям нельзя пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
В документе прописано, что у Генпрокуратуры появляются новые полномочия, которые позволят проверять, насколько эти меры соблюдаются.
Известно, что положительный отзыв на законопроект дала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире НСН рассказал, что ведомство заинтересовалось Министерством природных ресурсов и экологии.