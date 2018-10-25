Генпрокуратура получит право искать зарубежные счета российских чиновников

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий Генпрокуратуре обращаться в Центробанк для получения информации от иностранных банков о вкладах россиян, которым запрещено их иметь.

Ura.ru напоминает , что сейчас депутатам, сенаторам, высокопоставленным чиновникам и госслужащим запрещено открывать и иметь счета, а также хранить наличные денежные средства и ценности в зарубежных банках. Также этим категориям нельзя пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

В документе прописано, что у Генпрокуратуры появляются новые полномочия, которые позволят проверять, насколько эти меры соблюдаются.

Известно, что положительный отзыв на законопроект дала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.