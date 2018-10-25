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Генпрокуратура получит право искать зарубежные счета российских чиновников

25 Октября 2018 в 08:04
Генпрокуратура получит право искать зарубежные счета российских чиновников
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий Генпрокуратуре обращаться в Центробанк для получения информации от иностранных банков о вкладах россиян, которым запрещено их иметь.

Ura.ru напоминает, что сейчас депутатам, сенаторам, высокопоставленным чиновникам и госслужащим запрещено открывать и иметь счета, а также хранить наличные денежные средства и ценности в зарубежных банках. Также этим категориям нельзя пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

В документе прописано, что у Генпрокуратуры появляются новые полномочия, которые позволят проверять, насколько эти меры соблюдаются.

Известно, что положительный отзыв на законопроект дала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире НСН рассказал, что ведомство заинтересовалось Министерством природных ресурсов и экологии.

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