Генпрокуратура отказала в жалобе Собчак на Путина

Генпрокуратура РФ признала несостоятельной требование кандидата в президенты Ксении Собчак признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства. Ведомство попросила Верховный суд РФ отказать в удовлетворении иска.

Об этом заявила представитель надзорного ведомства на заседании в Верховном суде РФ. В Генрокуратуре заявили, что жалоба Собчак основана на ее ошибочном толковании права.

Ксения Собчак 14 февраля заявила о намерении добиваться отзыва регистрации Путина в качестве кандидата в ходе встречи со своими избирателями в Курске, сообщает «Газета.ру». По словам Собчак, у Путина нет права участвовать в президентских выборах, так как «он занимал эту должность уже два срока подряд». В качестве основания для иска Собчак указала 81 статью Конституции РФ. Жалоба была направлена в Верховный суд РФ.