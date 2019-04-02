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Генпрокуратура опровергла применение закона о госсимволах из-за граффити с Путиным

2 Апреля 2019 в 19:59
Генпрокуратура опровергла применение закона о госсимволах из-за граффити с Путиным

В Генеральной прокуратуре не подтвердили сообщения о первом применении закона о неуважении к государственным символам, недавно вступившем в силу. Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной заявил «Интерфаксу», что прокуратура к этому не имеет никакого отношения.

Как отмечает Ura.ru, ранее некоторые СМИ сообщили, что Генпрокуратура якобы потребовала через Роскомнадзор удалить материалы об оскорбительном граффити про президента Российской Федерации Владимира Путина из ярославских изданий. Изображение с оскорбительной надписью появилось на здании Управления МВД Ярославля в ночь на 31 марта.

При этом другие представители средств массовой информации утверждают, что никакого давления со стороны Роскомнадзора не было. Вскоре граффити закрасили. Как отмечает RT, в Роскомнадзоре уточнили, что начали профилактическую работу со СМИ, согласно новому закону.


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