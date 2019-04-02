Генпрокуратура опровергла применение закона о госсимволах из-за граффити с Путиным

В Генеральной прокуратуре не подтвердили сообщения о первом применении закона о неуважении к государственным символам, недавно вступившем в силу. Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной заявил «Интерфаксу», что прокуратура к этому не имеет никакого отношения.

Как отмечает Ura.ru , ранее некоторые СМИ сообщили, что Генпрокуратура якобы потребовала через Роскомнадзор удалить материалы об оскорбительном граффити про президента Российской Федерации Владимира Путина из ярославских изданий. Изображение с оскорбительной надписью появилось на здании Управления МВД Ярославля в ночь на 31 марта.

При этом другие представители средств массовой информации утверждают, что никакого давления со стороны Роскомнадзора не было. Вскоре граффити закрасили. Как отмечает RT , в Роскомнадзоре уточнили, что начали профилактическую работу со СМИ, согласно новому закону.