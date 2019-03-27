Геннадий Бурбулис попал в больницу

Бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник экс-президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис госпитализирован из гостиницы Hyatt в Екатеринбурге, передает RT. По предварительным данным, у политика подозрение на инсульт.

Бурбулис должен был выступить в качестве ведущего заседания «Народной трибуны» в «Ельцин Центре».

73-летний Геннадий Эдуардович Бурбулис - партийный, государственный и политический деятель, в 1990-1992 годах ближайший соратник Бориса Ельцина. Первый и единственный Государственный секретарь РСФСР. Подписал Беловежские соглашения от имени Российской Федерации.