Генконсульство РФ: Россияне не пострадали при взрыве на химзаводе в Китае

Среди жертв и пострадавших в результате взрыва на химзаводе в Китае россиян нет. Как пишет ТАСС, об этом заявили в генконсульстве РФ в Шанхае. Напомним, в результате ЧП в провинции Цзянсу, по последним данным, погибли 47 человек. Травмы различной степени тяжести получили более шестисот человек. Как подчеркивает RT, в радиусе 5 км в зданиях завода выбило стёкла. Из соседних населённых пунктов эвакуированы 4 тысячи жителей

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился оказать пострадавшим необходимую помощь, а также потребовал от руководителей всех уровней принять меры, чтобы аналогичные ЧП больше не повторялись.

В свою очередь Ura.ru, ссылаясь на местные СМИ, отмечает, что после ЧП улицы были буквально «завалены телами людей». Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань.