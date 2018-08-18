Генконсул РФ на Украине рассказал о состоянии экипажа «Механика Погодина»

Экипаж заблокированного на Украине российского танкера «Механик Погодин» чувствует себя хорошо, у моряков есть все продукты и необходимые медикаменты. Об этом рассказал представитель компании-судовладельца «В.Ф. Танкер» со ссылкой на генерального консула РФ на Украине.

«Генконсул посетил агента судовладельца и капитана судна. Команда чувствует себя хорошо. И продукты, и медикаменты присутствуют на судне в полном объёме», — рассказал ТАСС источник.

Ранее сообщалось, что моряки танкера предотвратили третью попытку «инспекторов» проникнуть на судно. Проверяющие прибыли от руководства порта Херсона якобы по жалобе на «неудовлетворительное состояние танкера», при этом никаких документов, подтверждающих их полномочия, не предъявили. Капитан судна накануне подал протест на незаконное задержание «Механика Погодина». По словам капитана, судно готово к отплытию, на это уже подавалось три запроса, но все они остались без ответов, пишет RT.