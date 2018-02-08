Генеральный секретарь ООН объявил «олимпийское перемирие»

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны конфликтов соблюдать во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане «олимпийское перемирие», передает «Интерфакс».

«Во имя наших общечеловеческих ценностей мы способны преодолеть политические разногласия. Эта задача более чем когда-либо актуальна для Корейского полуострова», подчеркнул генеральный секретарь ООН.

А.Гутерриш выразил надежду на то, что «олимпийское перемирие» может послужить «распространению культуры мира».

7 февраля А.Гутерриш прибыл с официальным визитом в Южную Корея.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхане.

Эстафета олимпийского огня по традиции началась в Греции 24 октября 2017 года. Первым факелоносцем стал греческий лыжник Апостолос Ангелис. Эстафету от грека сразу принял бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Южной КореиПак Чжи Сун. По территории Греции эстафета продлилась восемь дней. По сообщению ТАСС, 31 октября на афинском стадионе «Панатинаикос» олимпийский огонь был торжественно передан представителям оргкомитета Игр в Пхенчхане. 1 ноября 2017 года олимпийский огонь доставили в Южную Корею. На территории Южной Кореи эстафета Олимпийского огня стартовала 1 ноября — за 100 дней до церемонии открытия игр. Маршрут эстафеты, в которой примут участие 7,5 тысяч факелоносцев, составит 2018 километров и пройдёт по 17 городам и провинциям страны. Эстафета закончится в Пхёнчхане 9 февраля 2018 года.