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Генерал США: Россия в Сирии - «поджигатель и пожарный»

28 Февраля 2018 в 07:09
Генерал США: Россия в Сирии - «поджигатель и пожарный»

Американский генерал заявил, что Россия старается бороться с дипломатическим влиянием США, разжигая конфликт в Сирии, хотя выставляет себя арбитром в гражданской войне, сообщает издание Chicago Tribune.

«Я очень серьезно говорю, что они играют роли поджигателя и пожарного одновременно – разжигая конфликт и пытаясь разрешить его в свою пользу», - сказал главный генерал на Среднем востоке Комитету вооруженных сил Конгресса США.

Также он заявил, что Россия продвигает альтернативы политическим переговорам под руководством Запада в Сирии и Афганистане, с целью ограничить влияние США.

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