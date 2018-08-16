Генерал Денис Никандров сел за взятку по делу Шакро Молодого

Бывший заместитель начальника Главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров получил пять с половиной лет строгого режима по делу о взятке. Как отмечает РБК, соответствующее решение принял судья Андрей Гуров. Также источник отмечает, что Никандров был лишен звания генерал-майора.

Из-за того, что Денис Никандров признал вину без исследования доказательств, суд над ним проходил в особом порядке – процесс занял лишь один день, а дело слушалось в закрытом режиме.

Гособвинение настаивало на том, что Никандров был одним из высокопоставленных сотрудников СКР, которые разделили между собой взятку в один миллион долларов за смягчение обвинения приближенному вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), отмечает RT. Речь идёт о криминальном авторитете Итальянца.



