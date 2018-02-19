Гендиректор Roshen рассказал, за сколько продадут фабрику в Липецке

Фабрику Roshen в Липецке намерены продать не менее, чем за 200 миллионов долларов. Об этом заявил генеральный директор корпорации Вячеслав Москалевский. При этом он допускает, что никто такие деньги в РФ ему не заплатит.

«Сейчас, я думаю, они ничего не стоят. Двести миллионов долларов мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам», - цитирует слова Москалевского «Газета.ру».

В то же время гендиректор корпорации, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, предпочёл, чтобы фабрика в Липецке сгнила, чем была продана по меньшей стоимости.

В 2017 году в компании сообщили о консервации всего производства фабрики Roshen в Липецке.