Гендиректор НПО им.Лавочкина обвиняется в мошенничестве

Другим подозреваемым по делу проходит руководитель дирекции правового обеспечения научно-производственного объединения Екатерина Аверьянова.
Следователи уже проводят обыски в квартирах подозреваемых и в офисах предприятия.
Как пишет РЕН-ТВ, сразу после возбуждения уголовного дела Лемешевский объявил об уходе в отставку со 2 августа. Исполнять его обязанности будет замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.
Напомним, в структуре Роскосмоса задержание Лемешевского не первое. Ранее в госизмене был заподозрен сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев