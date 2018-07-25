Гендиректор НПО им.Лавочкина обвиняется в мошенничестве

Гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского обвинили в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Лемешевского подозревают в «хищении в особо крупном размере денежных средств предприятия». НПО им. Лавочкина выплатило 330 млн рублей за так и не оказанные юридические услуге адвокатской конторой «Третьяков и партнеры».

Другим подозреваемым по делу проходит руководитель дирекции правового обеспечения научно-производственного объединения Екатерина Аверьянова.

Следователи уже проводят обыски в квартирах подозреваемых и в офисах предприятия.

Как пишет РЕН-ТВ, сразу после возбуждения уголовного дела Лемешевский объявил об уходе в отставку со 2 августа. Исполнять его обязанности будет замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.

Напомним, в структуре Роскосмоса задержание Лемешевского не первое. Ранее в госизмене был заподозрен сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев