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Гендиректор НПО им.Лавочкина обвиняется в мошенничестве

25 Июля 2018 в 09:48
Гендиректор НПО им.Лавочкина обвиняется в мошенничестве
Гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского обвинили в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Лемешевского подозревают в «хищении в особо крупном размере денежных средств предприятия». НПО им. Лавочкина выплатило 330 млн рублей за так и не оказанные юридические услуге адвокатской конторой «Третьяков и партнеры».

Другим подозреваемым по делу проходит руководитель дирекции правового обеспечения научно-производственного объединения Екатерина Аверьянова.

Следователи уже проводят обыски в квартирах подозреваемых и в офисах предприятия.

Как пишет РЕН-ТВ, сразу после возбуждения уголовного дела Лемешевский объявил об уходе в отставку со 2 августа. Исполнять его обязанности будет замгендиректора по безопасности Харун Карчаев. 

Напомним, в структуре Роскосмоса задержание Лемешевского не первое. Ранее в госизмене был заподозрен сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев 

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