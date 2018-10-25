Четверг
25 октября
USD 65.63
EUR 75.08
Горячие новости

Газзаев раскритиковал работу руководства РФС

25 Октября 2018 в 16:47
Газзаев раскритиковал работу руководства РФС

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Валерий Газзаев возмутился ситуацией вокруг руководства Российским футбольным союзом. Напомним, с декабря 2017 года главу РФС Виталия Мутко пожизненно отстранили от Олимпиад. Такое решение принял МОК. Он намерен защитить интересы в спортивном арбитражном суде, поэтому его работа в РФС фактически была приостановлена. В течение 10 месяцев заседаний никаких не было.

Как заявил Газзаев, то можно упустить развитие футбола в стране.

«Я хочу, чтобы наш спорт развивался. Сегодня у нас уникальная инфраструктура, у нас лучшие в мире болельщики. И сборная показывает результат. Сегодня должен случиться прорыв российского футбола. Непонятно, кто у нас девять месяцев руководит футболом. Призрак руководит футболом или кто? Если сегодня мы и этот момент упустим, то не знаю[что будет]», - цитирует слова Газзаева телеканал «360».

Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян в эфире НСН призвал руководство РФС определить минимальный бюджет для команд.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.