Газзаев раскритиковал работу руководства РФС

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Валерий Газзаев возмутился ситуацией вокруг руководства Российским футбольным союзом. Напомним, с декабря 2017 года главу РФС Виталия Мутко пожизненно отстранили от Олимпиад. Такое решение принял МОК. Он намерен защитить интересы в спортивном арбитражном суде, поэтому его работа в РФС фактически была приостановлена. В течение 10 месяцев заседаний никаких не было.

Как заявил Газзаев, то можно упустить развитие футбола в стране.

«Я хочу, чтобы наш спорт развивался. Сегодня у нас уникальная инфраструктура, у нас лучшие в мире болельщики. И сборная показывает результат. Сегодня должен случиться прорыв российского футбола. Непонятно, кто у нас девять месяцев руководит футболом. Призрак руководит футболом или кто? Если сегодня мы и этот момент упустим, то не знаю[что будет]», - цитирует слова Газзаева телеканал «360».

Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян в эфире НСН призвал руководство РФС определить минимальный бюджет для команд.