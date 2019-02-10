Газпромбанк опроверг сообщения об открытии новых счетов PDVSA

В Газпромбанке отрицают информацию об открытии счетов Венесуэльской нефтяной госкомпания PDVSA. Об этом заявили Такое заявление сделали представители банка в ответ на данные агентства Reuter .

«Информация агентства Reuter не соответствуют действительности. Являясь одной из крупнейших нефтяных компанией мира, PDVSA имеет открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных. В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями-клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA. Однако мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию», - сообщается в официальном релизе Газпромбанка.

Утром в воскресенье Reuter сообщило со ссылкой на информированный источник о том, что Венесуэльской нефтяной госкомпания PDVSA переводит счета в Россию и рекомендует своим клиентам переводить средства от продаж нефти на счета в российский банк.

Информация появилась на фоне введения санкций США, крупнейшего покупателя венесуэльской нефти, в отношении PDVSA.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН объяснил, почему кризисная ситуация в Боливарианской республике не пошатнёт позиции России на нефтяном рынке.