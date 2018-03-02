Суббота
03 марта
USD 56.66
EUR 69.47
Горячие новости

«Газпром» разрывает все контракты с «Нафтогазом»

2 Марта 2018 в 16:29
«Газпром» разрывает все контракты с «Нафтогазом»

«Газпром» расторгает все контракты с украинским «Нафтогазом». Об этом заявил председатель Правления компании Алексей Миллер. По его словам, решение Стокгольмского арбитражного суда по контрактам на поставку и транзит газа было асимметричным, оно нарушило баланс интересов сторон по контрактам. Миллер заявил, что «Газпром» «категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины». По его словам, продолжение сотрудничества с «Нафтогазом» для Москвы невыгодно с экономической точки зрения, сообщает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что Украина начала экономить газ. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.