«Газпром» разрывает все контракты с «Нафтогазом»

«Газпром» расторгает все контракты с украинским «Нафтогазом». Об этом заявил председатель Правления компании Алексей Миллер. По его словам, решение Стокгольмского арбитражного суда по контрактам на поставку и транзит газа было асимметричным, оно нарушило баланс интересов сторон по контрактам. Миллер заявил, что «Газпром» «категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины». По его словам, продолжение сотрудничества с «Нафтогазом» для Москвы невыгодно с экономической точки зрения, сообщает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что Украина начала экономить газ.