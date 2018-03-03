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«Газпром» разрывает контракты с Украиной. «Нафтогаз» хочет переговоров

3 Марта 2018 в 10:28
«Газпром» разрывает контракты с Украиной. «Нафтогаз» хочет переговоров

«Нафтогаз Украины» готов провести новые переговоры с «Газпромом» и обсудить поставки газа из России. Если проблема не будет решена, Киев снова пойдет в суд. Об этом сообщил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

Ранее «Газпром» заявил, что разрывает все газовые контракты с украинским «Нафтогазом». По  словам главы российской корпорации Алексея Миллера, после «ассиметричного решения», вынесенного Стокгольмским арбитражем в пользу Киева, продолжение действия контрактов является нецелесообразным и невыгодным для «Газпрома», пишут «Известия».

«В подобной ситуации российская компания не намерена решать экономические проблемы Украины за свой счет», - подчеркнул Миллер.
Стокгольмский арбитраж в конце 2017 года постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу Украины» 2,56 млрд долларов. «Газпром» выразил несогласие с данным решением. 



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