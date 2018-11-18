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Газманов признался в любви к русскому мату

18 Ноября 2018 в 08:21
Газманов признался в любви к русскому мату

Российских эстрадный исполнитель Олег Газманов заявил, что уважает и бережет русский мат. Об этом он сказал в эфире телеканала НТВ.

Однако певец уверен, что матом можно только ругаться, и на нём нельзя разговаривать.

«Матом нужно ругаться, на нем нельзя разговаривать. Дети в школах сейчас разговаривают матом. К сожалению, это нивелирует его мощь, его силу. У мужчин звучит он дерзко, у детей и женщин — мерзко», —заявил Газманов.

Он также добавил, что сквернословить со сцены ради хайпа он не будет. По его словам, он три года ходил в море и знает такие выражения, что у лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова «уши трубочкой бы свернулись».

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