Газманов признался в любви к русскому мату

Российских эстрадный исполнитель Олег Газманов заявил, что уважает и бережет русский мат. Об этом он сказал в эфире телеканала НТВ.



Однако певец уверен, что матом можно только ругаться, и на нём нельзя разговаривать.

«Матом нужно ругаться, на нем нельзя разговаривать. Дети в школах сейчас разговаривают матом. К сожалению, это нивелирует его мощь, его силу. У мужчин звучит он дерзко, у детей и женщин — мерзко», —заявил Газманов.

Он также добавил, что сквернословить со сцены ради хайпа он не будет. По его словам, он три года ходил в море и знает такие выражения, что у лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова «уши трубочкой бы свернулись».