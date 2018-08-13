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Газманов оценил высказывание Вайкуле о Крыме

13 Августа 2018 в 19:23
Газманов оценил высказывание Вайкуле о Крыме

Народный артист России Олег Газманов отрицательно отнёсся к высказыванию певицы Лаймы Вайкуле о Крыме. Находясь в Одессе, народная артистка Латвии заявила, что не поедет в Крым с концертом, какой бы гонорар ей ни предложили. Она также рассказала, что счастлива от распада Советского Союза.

Газманов отказался подобно обсуждать позицию Вайкуле, однако назвал «некрасивыми» её слова. Он также считает, что на певицу оказывают давление и заметил, что Россия всё её дала, сообщает РИА Новости.

Олег Газманов также подчеркнул, что любой образованный человек должен осознавать, что значат Крым и Севастополь для России. По его словам, это было волеизъявление всего народа возвратиться в РФ.

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