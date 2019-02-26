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Гастротуризм хотят сделать приоритетным направлением развития отрасли

26 Февраля 2019 в 12:40
Гастротуризм хотят сделать приоритетным направлением развития отрасли
Гастрономический туризм предложили сделать приоритетным в России. Цель инициативы — поддержать интерес иностранных путешественников к регионам страны. Как отметила председатель правления ассоциации культурно-гастрономического туризма Ирина Климкина, что в концепции программы по развитию туризма выделено только пять приоритетных видов. Среди них, уточняет РИА Новости, активный отдых, оздоровительный, круизный, экологический и культурно-познавательный. Авторы инициативы предложили дополнить эти виды гастрономическим туризмом.

Как пишет Life.ru, эксперты называют его локомотивом развития внутреннего рынка и въездного туризма. Также они обращают внимание на развитие транспортной инфраструктуры. Это делает многие регионы страны всё более доступными для путешественников.

К слову, более 80% туристов выстраивают маршрут, изучив кулинарные особенности страны. Это данные Всемирной туристической организации.

А в целом, как сообщает РИА ФАН, мировой рынок гастрономического туризма составляет 45 млрд долларов.

Ранее НСН со ссылкой на председателя комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрия Барзыкина писала, что поток иностранных туристов в Россию вырастет на 30%.

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