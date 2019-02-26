Гастротуризм хотят сделать приоритетным направлением развития отрасли

Как пишет Life.ru, эксперты называют его локомотивом развития внутреннего рынка и въездного туризма. Также они обращают внимание на развитие транспортной инфраструктуры. Это делает многие регионы страны всё более доступными для путешественников.
К слову, более 80% туристов выстраивают маршрут, изучив кулинарные особенности страны. Это данные Всемирной туристической организации.
А в целом, как сообщает РИА ФАН, мировой рынок гастрономического туризма составляет 45 млрд долларов.
Ранее НСН со ссылкой на председателя комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрия Барзыкина писала, что поток иностранных туристов в Россию вырастет на 30%.