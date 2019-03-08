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Гастрономические рынки стали новым брендом Москвы

8 Марта 2019 в 14:38
Гастрономические рынки стали новым брендом Москвы
Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Новым брендом Москвы стали открывающиеся гастрономические рынки. Такое заявление сделал сэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра гастрономического квартала «Депо», открытого в отреставрированном здании Миусского трамвайного депо на улице Лесная.

«Создание здесь такого гастрономическое квартала, крупнейшего в Европе, знаковое событие в силу того, что много лет работали над тем, чтобы торговые объекты Москвы - московские рынки - превратились в нечто другое, чем это было раньше, когда человек приходил, что-то покупал и уходил. Более того, многие рынки были в плохом, старом состоянии. За последние годы появились Усачевский, Даниловский, Центральный. «Депо» создает новый бренд для Москвы. Рынки Москвы - это новый бренд, потому что они притягивают и москвичей, и гостей», - сказал Сергей Собянин.

Мэр столицы оценил вклад инвесторов в восстановление здания бывшего Миусского трамвайного депо и открытие в нем гастрономического квартала. Благоустройство близлежащих улиц, которое взяла на себя мэрия, позволило создать единое общественное пространство, привлекательное для горожан и туристов.

Открывшееся пространство «Депо» готово принимать не менее 4 тысяч человек ежедневно. Для посетителей открыто 75 ресторанов и кафе т, фермерский рынок, сувенирные лавки, спортивный и музыкальный клубы, детский игровой центр. Летом планируется открыть веранды, которые позволят увеличить число посетителей.

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