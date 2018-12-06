Гарвардский университет раскритиковали за деньги «кремлевского инсайдера»

Американская газета The New York Times опубликовала статью, критикующую Гарвардский университет за получение финансирования от богатейшего предпринимателя Великобритании Леонида Блаватника, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Автор материала, писатель-консультант в области расследования коррупции Анн Марлоу, пишет, что Блаватник является «кремлевским инсайдером», так как сделал свое состояние в 1990-е годы вместе с Олегом Дерипаской и Романом Абрамовичем. При этом он не попадает под американские санкции, в то время как его партнеры, включая Дерипаску, находятся под ними, отмечает автор.

«Уточню, что господин Блаватник не обвиняется ни в каких преступлениях, в США или в России. Но он несомненно является кремлевским инсайдером и тем, кто сделал огромное состояние, торгуя своими политическими связями с глубоко коррумпированным кругом олигархов и криминальным российским государством», — пишет обозреватель New York Times.

Ранее стало известно, что семья Блаватника направила Гарвардскому университету 200 миллионов долларов.

Отметим, что Леонид Блаватник родился на Украине, но в 1978 году эмигрировал с семьей в США. По данным СМИ, он постоянно проживает в Лондоне.