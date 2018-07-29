Гамова оправдалась перед подписчиками за критику футболистов

Волейболистка Екатерина Гамова, раскритиковавшая присуждение звания заслуженных мастеров спорта российских футболистам, дошедшим до ¼ финала ЧМ-2018, объяснила свою позицию подписчикам.

Серебряная призерка ОИ и двукратная чемпионка мира по волейболу заявила, что футболистам она не завидует, а критика ее направлена, скорее, руководителям российского спорта.

«Машины и квартиры олимпийцы получают не от государства, а спонсоров, чтоб вы знали и не переживали так. Зависти в моём посте нет, лишь недоумение!», — написала Гамова в комментариях к своей записи в Instagram.

Ранее Гамова посетовала на то, что в Минспорте «очень странное отношение к спортивным достижениям». Она упрекнула функционеров, что все футболисты, дойдя только до ¼ финала ЧМ-2018 , получили ЗМС, в то время как за победу в ЧМ по волейболу дали звания только основному составу сборной.