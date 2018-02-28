Гаджи Гаджиев покинет «Амкар»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев в ближайшее время может оставить занимаемый пост.



Накануне клуб из Перми потерпел поражение от курского «Авангарда» в четвертьфинале Кубка России.

По рекомендации Гаджиева главным тренером пермяков будет назначен Вадим Евсеев, работавший в штабе пермской команды, передает «Спортбокс».

«Амкар» — российский профессиональный футбольный клуб из Перми. Основан в 1994 году. Среди профессиональных клубов выступает с 1995 года. В Российской футбольной Премьер-Лиге — с 2004 года. Финалист Кубка России сезона 2007/08. Домашней ареной «Амкара» является стадион «Звезда».

72-летний Гаджи Муслимович Гаджиев — советский футболист, советский и российский футбольный тренер. Заслуженный тренер России. Кандидат педагогических наук. Кавалер ордена «За заслуги перед республикой Дагестан».



