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«Гадюшник». Отель Трампа оскорбительно подсветили

14 Января 2018 в 18:50
«Гадюшник». Отель Трампа оскорбительно подсветили
Фото Twitter.com

Огромная световая проекция со словом «гадюшник» (shithole, вариант перевода — «вонючая дыра») появилась на д входом в отель Trump International Hotel. Видеозапись скандальной акции выложили пользователи социальных сетей.

Также на отеле разместили слова: «Президент отвлекает нас от политики, которая наносит вред США».

Перформанс, как отмечается, стал ответом на слова Трампа о мигрантах.

«Почему кто-то хочет, чтобы все эти люди из грязных дыр приезжали сюда?» — заявил американский лидер, говоря о выходцах из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

Трамп в ответ на критику заявил, что в страну должны приезжать те, кто сможет сделать Америку снова великой, пишут «Известия».



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