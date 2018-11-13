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Габулов стал министром спорта Северной Осетии

13 Ноября 2018 в 20:29
Габулов стал министром спорта Северной Осетии

Экс-вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов назначен министром по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии, сообщили ТАСС в администрации республики.

Габулов является воспитанником осетинского футбола. Играл за большое количество российских клубов.

В составе сборной России Габулов провел 10 матчей, став бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Габулов - Заслуженный мастер спорта России (2008). Обладатель Кубка УЕФА 2005 года, двукратный чемпион России, обладатель Кубка России 2006 года, бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008, чемпион Бельгии 2017/18.

Ранее НСН сообщала, что североосетинские чиновники начнут делать утреннюю зарядку на набережной Владикавказа для пропаганды здорового образа жизни среди населения.

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