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Фьюри не смог отобрать у Уайлдера чемпионский титул WBC

2 Декабря 2018 в 10:17
Фьюри не смог отобрать у Уайлдера чемпионский титул WBC

Британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер провели поединок, на кону которого стоял чемпионский пояс по версии WBC в тяжелом весе (свыше 90,7 кг). Встреча состоялась в Лос-Анджелесе на арене Staples Center. 

Бой длился 12 раундов и завершился ничейным результатом. Фьюри два раза побывал в нокдауне, но каждый раз продолжал поединок. После боя он заявил журналистам, что считает себя победителем.

«Мы бились вдали от моей родины, я дважды был в нокдауне, но все же искренне верю, что именно я выиграл этот бой», — цитирует британского тяжеловеса BBC.

Фьюри назвал себя и своего соперника «лучшими бойцами в тяжелом весе на планете». При этом он назвал Уалдера «цыпленком и трусом» и добавил, что готов провести с ним реванш, пишет RT.

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