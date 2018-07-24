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Футбольный клуб ПАОК окажет помощь пострадавшим от пожаров в Греции

24 Июля 2018 в 20:06
Футбольный клуб ПАОК окажет помощь пострадавшим от пожаров в Греции

Все деньги, вырученные от продажи билетов на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского «Базеля», пойдут на помощь пострадавшим от лесных пожаров в Греции. С таким заявлением выступило руководство греческого ФК ПАОК, отмечает ТАСС.

Напомним, по последним данным, жертвами бушующих в Греции лесных пожаров, стали более 70-ти человек. С начала июля в некоторых районах страны столбики термометров не опускаются ниже отметки +40 градусов. Накануне вокруг Афин возникло сразу несколько очагов возгорания, также крупные лесные пожары зафиксированы в других районах Греции.

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