Футбольные ворота едва не убили ребёнка в Новой Москве

Уголовное дело возбуждено после ЧП в Новой Москве, где на 11-летнего мальчика упали футбольные ворота. Как сообщили АГН «Москва » в столичном главке Следственного комитета, случилось это накануне вечером на детской площадке города Московский, входящего в ТиНАО.

Дело открыто по статье Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Как уточняет издание argumenti.ru , ребёнок экстренно госпитализирован. У него диагностированы переломы седалищной кости и крестца.