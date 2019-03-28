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Футбольные ворота едва не убили ребёнка в Новой Москве

28 Марта 2019 в 13:10
Футбольные ворота едва не убили ребёнка в Новой Москве

Уголовное дело возбуждено после ЧП в Новой Москве, где на 11-летнего мальчика упали футбольные ворота. Как сообщили АГН «Москва» в столичном главке Следственного комитета, случилось это накануне вечером на детской площадке города Московский, входящего в ТиНАО.

Дело открыто по статье Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Как уточняет издание argumenti.ru, ребёнок экстренно госпитализирован. У него диагностированы переломы седалищной кости и крестца.

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