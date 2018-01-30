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Футбольные клубы в 2017 году потратили на покупку игроков 6 миллиардов долларов

30 Января 2018 в 18:13
Футбольные клубы в 2017 году потратили на покупку игроков 6 миллиардов долларов

На трансферы игроков в минувшем году футбольные клубы потратили более шести миллиардов долларов. Об этом сообщает FIFA, ссылаясь на доклад федерации - Global Transfer Market . Отмечается, что эта цифра более чем на 32% превысила сумму, затраченную в 2016 году.

Специалисты отмечают, что в минувшем году в общей сложности состоялось 15 624 трансферов. 2017-ый установил и своеобразный  трансферный рекорд. Французский клуб «Пари Сен-Жермен» купил у испанской "Барселоны" нападающего сборной Бразилии Неймара. Сумма сделки составила 222 миллиона  евро. Также прошлый год отметился для ПСЖ покупкой у английского «Манчестер Юнайтед»  за 180 миллионов евро французского нападающего Килиана Мбаппе
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