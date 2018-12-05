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Футболисты «Зенита» записали видео в поддержку Кокорина и Мамаев

5 Декабря 2018 в 19:07
Футболисты «Зенита» записали видео в поддержку Кокорина и Мамаев
ФОТО: Чемпионат.com

Тренер и игроки «Зенита» записали видео в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает сайт Sport24.ru. Отмечается, что они выразили поддержку спортсменам, а также пожелали им скорейшего возвращения на футбольное поле.

Как напоминают Дни.ру, ранее Тверской районный суд Москвы продлил арест Александру Кокорину, его брату Кириллу, а также Павлу Мамаеву до 8 февраля. Они были арестованы 11 октября по обвинению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Таким образом, все трое останутся в СИЗО и встретят Новый год в «Бутырке».

Между тем, Станислав Черчесов поделился своим мнением относительно футбольного будущего Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как пишет ТАСС, главный тренер сборной России уверен, что спортсменам для начала необходимо разобраться с правовым полем, а потом уже думать о возвращении на футбольное.

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