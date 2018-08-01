Футболиста Смолова могут лишить прав после ДТП

Водительские права могут отобрать у нападающего сборной России по футболу и клуба «Краснодар» после аварии, в которую он попал в ночь на 1 августа. Как пишут «Дни.ру» , Смолов нарушил закон, не вызвав на место происшествия сотрудников Госавтоинспекции.

После ДТП в Краснодаре на Ставропольской улице футболист вызвал эвакуатор, чтобы убрать разбитую дорогую машину, а сам покинул место происшествия. Такие действия Фёдора уже окрестили «лучшим финтом» в карьере. Впрочем, не исключено, что за рулём был на сам футболист, а один из его друзей, который взял машину покататься.

Смолов за рулем спортивной иномарки, стоимостью не менее 9 миллионов рублей, на большой скорости врезался в металлическое ограждение. Из людей в ДТП никто не пострадал. Федор Смолов ранее неоднократно получал штрафы за превышение скорости.