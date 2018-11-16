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Футболиста из Дагестана подозревают в убийстве таксиста

16 Ноября 2018 в 14:30
Футболиста из Дагестана подозревают в убийстве таксиста

В Дагестане задержали 23-летнего футболиста по подозрению в убийстве водителя такси. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, спортсмен проходил стажировку в астраханской команде «Звезда».

По версии следствия, задержанный ехал в такси из Астрахани в поселок Комсомольский в Калмыкии. По ходу движения футболист зарезал 78-летнего водителя, выбросил его тело и на угнанной таким образом машине отправился домой в Дагестан, отмечает «Свободная пресса».

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого в жестоком преступлении.

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