Футболиста из Дагестана подозревают в убийстве таксиста

В Дагестане задержали 23-летнего футболиста по подозрению в убийстве водителя такси. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, спортсмен проходил стажировку в астраханской команде «Звезда».

По версии следствия, задержанный ехал в такси из Астрахани в поселок Комсомольский в Калмыкии. По ходу движения футболист зарезал 78-летнего водителя, выбросил его тело и на угнанной таким образом машине отправился домой в Дагестан, отмечает «Свободная пресса» .

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого в жестоком преступлении.