Футболист сборной Египта Варда не может добиться русской девушки

Полузащитник греческого ПАОКа и сборной Египта Амр Варда никак не может добиться взаимности от россиянки. С девушкой Ириной из Красноярска футболист познакомился в Instagram два месяца назад. Общение началось после того, как она написала ему, что он похож на пещерного человека. Спортсмен ответил, и завязалось общение, сообщает телеканал «360».

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года Варда приглашал россиянку в Москву для личной встречи, однако, та не приехала. По окончании мундиаля полузащитник звал девушку в Египет, но и туда она не поехала. По ее словам, у футболиста на родине «очень туго с сексом, поэтому он так активно предлагает встретиться». Между тем, египетский футболист не оставляет попыток встретиться с понравившейся ему жительницей из Сибири.