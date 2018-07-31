Футбол, волейбол и кроссфит: «НАШЕСТВИЕ 2018» объявляет спортивные выходные!

2018 год стал международным праздником спорта благодаря 21-му Чемпионату мира по футболу, который впервые принимала наша страна. Ежегодно фестиваль «НАШЕСТВИЕ» поддерживает спорт, обустраивая площадки для турниров в самых разных видах спорта, и в этот праздничный для всей России и всего мира год продолжит славную традицию по поддержанию здорового духа в здоровом теле!

Традиционно на «НАШЕСТВИИ 2018» будут проводиться знаменитые футбольные и волейбольные турниры, в которых ежегодно принимают участие более 120 команд. В этом году специально оборудованное для волейбольного сражения поле в общей зоне и два футбольных поля поддерживает партнёр площадок – компания «Автодор». Лучшим игрокам соревнований вручат на Главной сцене по итогам встреч ценные призы. Призёрам, занявшим 2 и 3 место, достанутся транспондеры, а счастливым победителям вручат транспондеры с деньгами для бесплатного проезда обратно с фестиваля по новой автомобильной магистрали М-11*.

В этом году главное приключение года обзавелось своей официальной дорогой: новой высокотехнологичной трассой М11 Москва-Санкт-Петербург*, по которой можно добраться до Большого Завидова с разрешенной скоростью до 130 км/ч без светофоров и привычных пробок. Доступ к скоростному шоссе происходит по специальному транспондеру «Ти-пасс». Этот удобный электронный кошелек поможет сэкономить еще больше времени – ведь вам не придется останавливаться даже на секунду для оплаты проезда. И эту прекрасную и нужную вещь можно выиграть, приняв участие в спортивных сражениях на «НАШЕСТВИИ 2018» – не забудьте записаться на футбольные и волейбольные турниры!

Волейбольный турнир начинается в 11:30 в пятницу и субботу и проводится до 18 часов. В воскресенье с 11.00 до 13.00 проходят финальные игры турнира по волейболу.

Любители футбола уже в пятницу с 12:00 до 20:00 могут размяться со своими командами. Отборочный групповой тур пройдет в субботу с 12:00 до 19:00, в воскресенье с 11:00 до 14:00 состоятся финальные игры турнира по футболу.

Но это еще не все! Специально для тех, кто хочет проверить свою силу и выносливость, на фестивале будет работать полноценный кроссфит-зал: штанги и гантели, гимнастические кольца и турники, скакалки, гири, эспандеры и различные коврики – оборудование на любой вкус для сильного и слабого пола. Квалифицированные тренеры зала покажут и научат работать с весом собственного тела, расскажут, как сочетать аэробные нагрузки, гимнастику и тяжелую атлетику для оптимизации физических возможностей человека.

Утро будет начинаться с зажигательной и активной зарядки от профессиональных тренеров на Сцене 2.0. 3 и 4 августа начало в 8:30, а 5 августа в 9:00, впервые на фестивале, всех ждет настоящая рок-зарядка под аккомпанемент живых инструментов.

Также на «НАШЕСТВИИ 2018» будут проводиться соревнования по фрисби, занятия фитнесом, мини-турниры по перетягиванию каната и другое – скучно не будет никому!

Встретимся уже совсем скоро – 3, 4 и 5 августа, Большое Завидово, «Главное приключение года»! Подробности на официальном сайте фестиваля nashestvie.ru.

*Скоростная автомобильная дорога М-11 Москва - Санкт-Петербург проходит от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.

М-11 в основном расположена параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» и пересекает ее на 58-м, 149-м, 208-м, 258-м, 334-м и 543-м км. с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Это позволяет переключить движение транспортных потоков с М-10 «Россия» на скоростную автомагистраль и наоборот.

Проезд по всем участкам М-11 будет открыт к концу года.

3, 4 и 5 августа 2018 года в Большом Завидове Тверской области в девятнадцатый раз пройдёт фестиваль «НАШЕСТВИЕ». За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты. «НАШЕСТВИЕ» – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям.

С 2009 года «Главное приключение года» обрело постоянную «прописку» – Большое Завидово в Тверской области. Огромная территория, расположенная в живописных местах Тверской области, находится в 10 км от федеральной трассы «Москва – Санкт-Петербург» и в 3 км от железнодорожной платформы «Конаковский Мох».

С 2017 года билеты на фестиваль стали именными, и приобрести их можно только на www.nashestvie.ru.

«НАШЕСТВИЕ» – крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией «НАШЕ Радио».