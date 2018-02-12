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Мартен Фуркад выиграл пасьют на ОИ-2018, Бабиков – 40-й

12 Февраля 2018 в 15:49
Мартен Фуркад выиграл пасьют на ОИ-2018, Бабиков – 40-й

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл пасьют на Олимпийских Играх в Корее. Серебро завоевал швед Себастиан Самуэльссон. Тройку призёров замкнул представитель Германии Бенедикт Долль.

Россию представлял единственный спортсмен Антон Бабиков. Ранее он  трудом, но попал в гонку преследования. Матвей Елисеев закончил спринт 87-м и не сумел отобраться в число участников в этой дисциплине. Бабиков по ходу дистанции допустил 4 промаха, отстав от Фуркада на 4,5 минуты.

В интервью НСН олимпийский чемпион Павел Ростовцев заявил, что изначально в пасьюте  рассчитывать россиянам было не на что.

«Бабикову нужно исправить ошибки на огневых рубежах, чтобы чувствовать себя более уверенно. Ему еще предстоит стартовать в смешанной эстафете и в индивидуальных гонках попробовать побороться за медали», - считает Ростовцев. 

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