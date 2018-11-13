Фура в Подмосковье не затормозила и раздавила две легковушки

ДТП с участием двух фур и двух легковушек произошло в подмосковных Луховицах. Авария произошла из-за того, что водитель большегруза вовремя не затормозил и смял две легковушки, которые по инерции врезались в другую фуру, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

По словам очевидцев, никто не погиб. Между тем, на место происшествия прибыли три кареты скорой помощи.

Из-за аварии на трассе М5 Москва – Челябинск возникли затруднения в движении.

Ранее глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН прокомментировал конфликт между таксистом и пассажиркой в центре Москвы.