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ФСО требует от Ярмольника 800 тысяч рублей за разбитую машину

11 Августа 2018 в 15:11
ФСО требует от Ярмольника 800 тысяч рублей за разбитую машину

На актера Леонида Ярмоника подан иск в суд с требованием взыскать с него 800 тысяч рублей по делу о ДТП, которое случилось почти два года назад. Истцом по иску выступает Федеральная служба охраны (ФСО).

Как рассказали в Хамовническом суде, 22 октября 2016 года Ярмольник стал виновником ДТП на Кутузовском проспекте с участием четырех автомобилей. В той аварии пострадала и машина ФСО. Страховая компания покрала только часть суммы на ремонт автомобиля, остальное страховщики посоветовали взыскать с виновника ДТП.

Актер в разговоре с журналистами подтвердил информацию о судебном иске. При этом он заявил, что не боится суда с ФСО.

«Я готов к суду, делом занимается мой адвокат. Надо детально разобраться, почему возник этот иск. Суда с ФСО я не опасаюсь, хотя в шутку можно сказать, что раз ФСО, то поэтому и подан иск», — прокомментировал ситуацию Ярмольник.

Актер добавил, что дело не в деньгах, он просто хочет разобраться, почему новые претензии к нему возникли у ФСО, спустя почти два года после аварии, пишет Газета.ру

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