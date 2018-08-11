ФСО судится с Ярмольником из-за машины

Федеральная служба охраны РФ подала в суд на известного актера и шоумена Леонида Ярмольника с требованием взыскать с него более 800 тысяч рублей за поврежденный в ДТП автомобиль «Mercedes», сообщила Агентству «Москва» пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.

По ее словам, в иске имеется административный материал о привлечении Ярмольника к ответственности, он был признан виновным в совершении административного правонарушения.

Леонид Ярмольник в беседе с Агентством «Москва» подтвердил наличие исковых претензии к нему. «Страховая компания давно уже все выплатила им. Я готов к суду, делом занимается мой адвокат. Надо детально разобраться, почему возник этот иск», - заявил актер.

«Меня смущает то, что машину ФСО на ремонт кузова сдали 21 января 2017 г., а 22 января уже ее получили из ремонта», - добавил он.

Ярмольник также сообщил, что продолжает заниматься съемками, несмотря на внимание ФСО. Первое заседание по существу состоится 21 августа в 11:00.

Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, спецслужба, осуществляющая функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов специальной связи и информации, предоставляемых федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и другим государственным органам. ФСО России наряду с ФСБ России и СВР России относится к «силам и средствам обеспечения безопасности», то есть спецслужбам; наделена правом ведения оперативно-розыскной деятельности. В ФСО России предусмотрена военная и федеральная гражданская госслужба. Наделена правовым статусом юридического лица. Относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое ручное стрелковое и иное оружие.